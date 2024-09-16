Зеленський – про план перемоги України у війні: Більш ніж на 90% усе виписано

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Продовжується підготовка плану перемоги України у війні, наразі більш ніж на 90% усе виписано. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

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За словами глави держави, протягом дня він мав наради щодо підготовки плану перемоги.

"Реальне наповнення всіх пунктів. Військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне. Залучені ключові особи за кожним напрямом. І необхідні для України кроки вже визначені, абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру – реального, справедливого миру", – заявив Зеленський.

Він додав, що для кожного кроку є чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення.

"Жодної неможливої речі там немає. Більш ніж на 90% усе виписано. І в комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для всіх у світі, хто цінує міжнародне право", – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що наступного тижня план перемоги презентує союзникам.

Зеленський вже неодноразово говорив про намір надати мирний план Байдену, а також двом кандидатам у президенти США – Гарріс і Трампу.

Пізніше в інтерв'ю NBC News президент пояснив, чому не анонсував готовність передати план Байдену раніше: чекав на успіх ЗСУ в Курській області.

15 вересня Зеленський заявив, що план перемоги містить чотири ключові пункти й один пункт, який стосується періоду після війни.

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