Зеленский – о плане победы Украины в войне: Более чем на 90% все выписано
Продолжается подготовка плана победы Украины в войне, сейчас более чем на 90% все выписано. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
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По словам главы государства, в течение дня у него были совещания по подготовке плана победы.
"Реальное наполнение всех пунктов. Военное наполнение, политическое, дипломатическое, экономическое. Привлечены ключевые лица по каждому направлению. И необходимые для Украины шаги уже определены, абсолютно четко. То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира – реального, справедливого мира", – заявил Зеленский.
Он добавил, что для каждого шага есть четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что будет работать на усиление.
"Ни одной невозможной вещи там нет. Более чем на 90% все выписано. И в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире, кто ценит международное право", – подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что на следующей неделе план победы представит союзникам.
- Зеленский уже неоднократно говорил о намерении предоставить мирный план Байдену, а также двум кандидатам в президенты США – Харрис и Трампу.
- Позже в интервью NBC News президент объяснил, почему не анонсировал готовность передать план Байдену раньше: ожидал успеха ВСУ в Курской области.
- 15 сентября Зеленский заявил, что план победы содержит четыре ключевых пункта и один пункт, относящийся к периоду после войны.
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