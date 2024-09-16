Зеленский – о плане победы Украины в войне: Более чем на 90% все выписано

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Продолжается подготовка плана победы Украины в войне, сейчас более чем на 90% все выписано. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, в течение дня у него были совещания по подготовке плана победы.

"Реальное наполнение всех пунктов. Военное наполнение, политическое, дипломатическое, экономическое. Привлечены ключевые лица по каждому направлению. И необходимые для Украины шаги уже определены, абсолютно четко. То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира – реального, справедливого мира", – заявил Зеленский.

Он добавил, что для каждого шага есть четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что будет работать на усиление.

"Ни одной невозможной вещи там нет. Более чем на 90% все выписано. И в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире, кто ценит международное право", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что на следующей неделе план победы представит союзникам.

Зеленский уже неоднократно говорил о намерении предоставить мирный план Байдену, а также двум кандидатам в президенты США – Харрис и Трампу.

Позже в интервью NBC News президент объяснил, почему не анонсировал готовность передать план Байдену раньше: ожидал успеха ВСУ в Курской области.

15 сентября Зеленский заявил, что план победы содержит четыре ключевых пункта и один пункт, относящийся к периоду после войны.

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