Зеленський: З командуванням підготував зміст військового пакета для Плану перемоги
Президент Володимир Зеленський повідомив про нараду щодо військового наповнення Плану перемоги – підготовлено зміст для відповідного пакета допомоги. Про це голова держави розповів у вечірньому зверненні.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
Зеленський провів нараду щодо військового наповнення Плану перемоги – разом працював із військовим командуванням.
"Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета – саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з Планом перемоги", – заявив голова держави.
Інших деталей він не озвучив.
Раніше, 16 вересня, Зеленський заявляв, що наразі більш ніж на 90% "усе виписано" у майбутньому Плані перемоги.
- Зеленський вже неодноразово говорив про намір надати мирний план президенту Байдену, а також двом кандидатам на цю посаду – Гарріс і Трампу. В інтерв'ю NBC News голова української держави пояснив, чому не анонсував готовність передати план Байдену раніше: чекав на успіх ЗСУ в Курській області.
- Тим часом навколо цього плану стали ширитися чутки. Зокрема, німецький таблоїд Bild заявляв, що план буцімто передбачає замороження бойових дій на деяких напрямках фронту – у Зеленського це спростували.
- 15 вересня Зеленський заявив, що план перемоги містить чотири ключові пункти й один пункт, який стосується періоду після війни.
Читайте також: Bloomberg: Деякі союзники України розглядають завершення війни переговорами у 2025 році