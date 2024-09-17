Зеленський: З командуванням підготував зміст військового пакета для Плану перемоги

Раніше Зеленський заявляв про готовність Плану на понад 90%

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив про нараду щодо військового наповнення Плану перемоги – підготовлено зміст для відповідного пакета допомоги. Про це голова держави розповів у вечірньому зверненні.

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Зеленський провів нараду щодо військового наповнення Плану перемоги – разом працював із військовим командуванням.

"Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета – саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з Планом перемоги", – заявив голова держави.

Інших деталей він не озвучив.

Раніше, 16 вересня, Зеленський заявляв, що наразі більш ніж на 90% "усе виписано" у майбутньому Плані перемоги.

Зеленський вже неодноразово говорив про намір надати мирний план президенту Байдену, а також двом кандидатам на цю посаду – Гарріс і Трампу. В інтерв'ю NBC News голова української держави пояснив, чому не анонсував готовність передати план Байдену раніше: чекав на успіх ЗСУ в Курській області.

Тим часом навколо цього плану стали ширитися чутки. Зокрема, німецький таблоїд Bild заявляв, що план буцімто передбачає замороження бойових дій на деяких напрямках фронту – у Зеленського це спростували.

15 вересня Зеленський заявив, що план перемоги містить чотири ключові пункти й один пункт, який стосується періоду після війни.

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