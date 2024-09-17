Зеленский: С командованием подготовил содержание военного пакета для Плана победы

Ранее Зеленский заявлял о готовности Плана более чем на 90%

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил о совещании по военному наполнению Плана победы – подготовлено содержание для соответствующего пакета помощи. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

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Зеленский провел совещание по военному наполнению Плана победы – вместе работал с военным командованием.

"Подготовлено хорошее, сильное содержание для военного пакета – именно того, что может ощутимо укрепить Украину согласно Плану победы", – заявил глава государства.

Других деталей он не озвучил.

Ранее, 16 сентября, Зеленский заявлял, что на сегодняшний день более чем на 90% "все выписано" в будущем Плане победы.

Зеленский уже неоднократно говорил о намерении предоставить мирный план президенту Байдену, а также двум кандидатам на этот пост – Гаррис и Трампу. В интервью NBC News глава украинского государства объяснил, почему не анонсировал готовность передать план Байдену раньше: ожидал успеха ВСУ в Курской области.

Тем временем вокруг этого плана стали распространяться слухи. В частности, немецкий таблоид Bild заявлял, что план якобы предполагает заморозку боевых действий на некоторых направлениях фронта – у Зеленского это опровергли.

15 сентября Зеленский заявил, что план победы содержит четыре ключевых пункта и один пункт, относящийся к периоду после войны.

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