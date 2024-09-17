Bloomberg: Ряд союзников Украины рассматривает завершение войны переговорами в 2025 году

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Некоторые союзники Украины, выстраивая стратегию на следующий год, обсуждают возможность завершения войны путем переговоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных западных чиновников, ознакомленных с этим вопросом.

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Собеседники рассказали, что часть партнеров Украины обсуждает, каким путем могла бы закончиться война. И это вызывает в некоторых западных столицах опасения, что украинские воины вынуждены будут преждевременно прекратить огонь.

Поэтому официальные лица в странах Запада в рамках стратегии на 2025 год начали более серьезно рассматривать завершение войны между Украиной и Россией путем переговоров. В то же время, западные чиновники дали понять, что окончательное решение должен принимать Киев, и давления на президента Владимира Зеленского нет.

При этом украинский лидер непреклонен в том, что передача территорий России недопустима, и, учитывая нежелание Москвы свернуть свои амбиции, реальные перспективы переговоров кажутся отдаленными, пишут журналисты.

В материале говорится, что поскольку приближается зима, а на поле боя мало признаков прорыва, это побуждает чиновников стран-союзников начать искать дипломатические пути для выхода из тупика.

Журналисты отметили, что переговоры о прекращении войны сталкиваются с рядом проблем. Основная задача состоит в том, чтобы найти механизмы, гарантирующие, что Украина не останется уязвимой перед предстоящей агрессией со стороны России, и при этом обеспечить, что западные союзники не будут вовлечены в прямой конфликт с Кремлем.

5 сентября канцлер Австрии Нехаммер заявил, что Украина и Россия должны сесть за стол переговоров "без предварительных договоренностей".

6 сентября Кирби сказал, что США намерены обеспечить Украине прочные позиции к моменту начала переговоров по завершению войны с Россией.

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