США усилят позиции Украины на переговорах с Россией – Белый дом

США сфокусированы на том, чтобы Украина была оснащена всем необходимым для своей защиты, заявил Джон Кирби

Джон Кирби (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Соединенные Штаты намерены обеспечить Украине прочные позиции к моменту начала переговоров по завершению войны с Россией. Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, Вашингтон помог Киеву продвигать Формулу мира президента Владимира Зеленского на международной арене. Кирби отметил, что предложение украинского президента получило немалую поддержку в мире.

"И, как мы давно утверждали, если эта война закончится путем каких-то переговоров, мы хотим убедиться, что президент Зеленский находится в лучшей позиции для принятия решений относительно того, как будут выглядеть эти переговоры, и вот на чем мы сосредоточены сейчас", – сказал он .

Кирби добавил, что США полностью сфокусированы на том, чтобы Украина была оснащена всем необходимым для своей защиты и могла занять сильную позицию, если и когда начнутся переговоры с РФ.

23 августа премьер Индии Моди сказал на встрече с Зеленским, что лично он, как "друг Украины", готов внести вклад в становление мира между Киевом и Москвой.

5 сентября канцлер Австрии Нехаммер заявил, что Украина и Россия должны сесть за стол переговоров "без предварительных договоренностей".

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