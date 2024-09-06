США посилять позиції України на переговорах із Росією – Білий дім

США сфокусовані на тому, щоб Україна була оснащена всім необхідним для свого захисту, заявив Джон Кірбі

Джон Кірбі (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Сполучені Штати мають намір забезпечити Україні міцні позиції до моменту початку переговорів щодо завершення війни з Росією. Про це на брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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За його словами, Вашингтон допоміг Києву просувати Формулу миру президента Володимира Зеленського на міжнародній арені. Кірбі зазначив, що пропозиція українського президента отримала чималу підтримку у світі.

"І, як ми давно стверджували, якщо ця війна закінчиться шляхом якихось переговорів, ми хочемо переконатися, що президент Зеленський перебуває в найкращій позиції для ухвалення рішень щодо того, як виглядатимуть ці перемовини, і ось на чому ми зосереджені зараз", – сказав він.

Кірбі додав, що США повністю сфокусовані на тому, щоб Україна була оснащена всім необхідним для свого захисту і могла зайняти сильну позицію, якщо і коли почнуться переговори з РФ.

23 серпня прем'єр Індії Моді сказав на зустрічі із Зеленським, що особисто він, як "друг України", готовий зробити внесок у становлення миру між Києвом та Москвою.

5 вересня канцлер Австрії Негаммер заявив, що Україна та Росія мають сісти за стіл переговорів "без попередніх домовленостей".

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