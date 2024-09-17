"Может работать". Посол Штатов при ООН заявила, что страна уже видела план Зеленского

Накануне Зеленский заявлял о готовности плана на 90%. О его передаче Штатам еще не объявляли

Линда Томас-Гринфилд (Фото: SARAH YENESEL/EPA)

США уже видели мирный план президента Владимира Зеленского насчет окончания войны – считают, что его стратегия и план могут работать. Об этом сообщила постоянный представитель Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Голос Америки.

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"Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы считаем, что он излагает стратегию и план, которые могут работать. И нам нужно увидеть, как мы можем способствовать этому, общаясь со всеми главами государств, которые будут здесь, в Нью-Йорке (На Генассамблее ООН. – Ред.). Итак, опять же, мы надеемся достичь определенного прогресса.

По ее словам, США никогда не теряли надежды найти путь к миру – это то, над чем американский президент Джо Байден "усердно работал" на протяжении последнего года по ситуации в Газе и более двух лет по ситуации в Украине.

Соответственно, надеется госпожа, США смогут достичь определенного прогресса в поиске мира.

Зеленский уже неоднократно заявлял о намерении передать свой мирный план президенту Байдену, а также двум кандидатам на этот пост – Камали Гаррис и Дональду Трампу.

Ранее, 16 сентября, Зеленский заявлял: сейчас более чем на 90% "все выписано" в будущем Плане победы. А уже 17 числа глава государства сообщил о совещании по военному наполнению этого Плана – подготовлено содержание для соответствующего пакета помощи.

Впрочем, о готовности этого плана или его передаче Штатам украинская сторона еще не сообщала. Зеленский анонсировал, что покажет свой план Байдену во время визита в Нью-Йорк. В этом американском городе с 24 по 28, а также 30 сентября в рамках Генеральной Ассамблеи ООН состоятся традиционные всеобщие дебаты высокого уровня, в которых также примет участие и украинская делегация.

В интервью NBC News глава украинского государства объяснил, почему не анонсировал готовность передать план Байдену раньше: ожидал успеха ВСУ в Курской области.

Тем временем вокруг этого плана стали распространяться слухи. В частности, немецкий таблоид Bild заявлял, что план предусматривает замораживание боевых действий на некоторых направлениях фронта – у Зеленского это опровергли.

Также Зеленский заявлял, что план победы содержит четыре ключевых пункта и один пункт, относящийся к периоду после войны.

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