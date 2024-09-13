Около $5,8 млрд помощи США Украине могут "сгореть", если Конгресс ничего не сделает – AP

Конгресс США (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Около $5,8 млрд американской помощи для Украины может "сгореть", если Конгресс не примет меры. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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По их словам, в конце сентября истечет срок действия финансирования помощи Украине на примерно $5,8 млрд, если Конгресс не продлит полномочия Пентагона по предоставлению помощи Киеву из собственных запасов.

Источники издания сообщили, что администрация американского президента обратилась к Конгрессу с просьбой включить полномочия по финансированию в любую резолюцию, которую законодатели могут принять до конца финансового года 30 сентября. Это необходимо, чтобы было финансирование федерального правительства и для предотвращения остановки его работы (шатдауна).

В целом чиновники надеются продлить эти полномочия по финансированию еще на год, но добавили, что Пентагон рассматривает и другие варианты, если эта попытка провалится. Какие это именно варианты – не уточняют.

Чиновники отметили, что истекает срок действия помощи на около $5,8 млрд по механизму Presidential Drawdown Authority (PDA). По нему помощь оказывается из фонда администрации президента и имеющихся запасов Министерства обороны США, что позволяет американскому лидеру быстро передавать помощь из запасов государства для поддержки союзников.

Срок действия еще $100 млн по PDA не истекает в конце месяца, отметили собеседники.

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Также, по их данным, на помощь Украине есть еще немного больше $4 млрд по программе USAI, срок действия которых тоже не истечет в этом месяце – они будут действовать еще год. Эти средства используются для оплаты контрактов на производство вооружения, которое будет поставлено через год или больше.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун сообщал, что контролер Пентагона (чиновник МО Штатов) предоставляет высшему руководству обороны и Вооруженных сил варианты – и те рассмотрят способы использования финансирования по PDA и USAI.

Браун добавил, что это финансирование может быть важно для Украины, поскольку она готовится к зимним боям.

В частности, рассказал военный, США могли бы работать с Украиной над возможностями противовоздушной обороны и способностью защищать украинскую критическую инфраструктуру. Также, отметил генерал, важно, как Украина организует свою оборону на зиму, чтобы она могла замедлить российское продвижение в эти месяцы.

Associated Press отмечает: неспособность парламентариев принять меры для этого финансирования может снова стать серьезной неудачей в борьбе Украины с Россией только через пять месяцев после того, как Конгресс "наконец-то вышел из длительного и разрушительного тупика" и принял новое финансирование для Украины.

Военная поддержка США Украины иссякла в конце 2023 года. Президент США Джо Байден еще в октябре 2023-го подал в Конгресс запрос на выделение $106 млрд, из которых более $61 млрд предусматривались для Украины, в основном для закупки оружия у США.

До апреля 2024 года в США не могли проголосовать за этот пакет помощи, однако 20 апреля Палата представителей поддержала законопроект.

7 сентября пресс-секретарь Пентагона заявила, что США "любым образом используют" средства для поддержки Украины после того, как в сентябре завершится фискальный год.

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