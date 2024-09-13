США о Курской области: РФ пытается вести контрнаступление – действия незначительны, следим

На вопрос, связано ли это с получением РФ иранских ракет, в Минобороны США сообщили, что россияне еще не применяли это вооружение.

Пэт Райдер (Фото: Pentagon / Alexander Kubitza)

Россия начала пытаться провести "некий тип контрнаступления" в Курской области – сейчас такие действия "незначительны", но США следят за ними. Об этом сообщил спикер Пентагона генерал-майор США Пэт Райдер во время брифинга.

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США видели, что российские подразделения начали пытаться провести "некий тип контрнаступления" в Курской области.

Однако, отметил Райдер, на этом этапе он назвал бы такие действия россиян "незначительными", но Штаты следят за ними.

Насчет того, связаны ли действия РФ с получением баллистических ракет из Ирана, спикер сообщил: США пока не видели использования россиянами этого вооружения, но можно ожидать, что это случится "в относительно недалеком будущем".

Ранее, 10 сентября, Райдер сообщал, что Иран передал РФ баллистические ракеты Fath 360 – и она может использовать их против Украины в ближайшие недели.

12 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил, что российские войска перешли в наступление в Курской области. В то же время он подчеркнул, что "все идет по нашему, украинскому плану".

Других подтвержденных данных о событиях на Курщине пока нет.

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