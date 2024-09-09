Мобилизация в Украине в норме, операция под Курском подняла боевой дух бойцов – Сырский

Украине удается сохранять надлежащий уровень мобилизационных ресурсов, что позволяет как компенсировать потери, так и готовить новые подразделения

Александр Сырский (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в интервью CNN заявил, что проблем с мобилизационными мероприятиями в стране нет. Кроме того, по его словам, операция в Курской области подняла боевой дух бойцов.

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"В целом нам удается поддерживать на должном уровне наши мобилизационные возможности и обеспечить как пополнение потерь, так и подготовку новых подразделений", – сказал главком.

Отвечая на вопрос, нет ли проблем у мобилизованных с боевым духом, Сырский упомянул операцию ВСУ в Курской области.

"Это был фактор, существенно повысивший моральное состояние не только военных, но и всего украинского населения. То есть это был и остается тем стимулом, который повышал моральный дух наших военнослужащих, их желание победить", – отметил он.

Всеобщей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

Мобилизационный возраст был снижен с 27 до 25 лет в апреле 2024 года.

3 сентября нардепы в первом чтении рассмотрели законопроект №11379д о запрете мобилизации мужчин до 25 лет и приняли его за основу.

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