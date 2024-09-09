"Не могут маневрировать". Сырский уверен, что операция в Курской области помогла Покровску

Покровск после российской атаки (Фото: Нацполиция)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский считает, что операция в Курской области помогла ослабить наступление российских войск на Покровском направлении. Об этом он заявил в интервью CNN, опубликованном 8 сентября.

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Отвечая на вопрос, была ли операция в Курской области стратегически и тактически правильной, поскольку россияне продолжают наступать на Покровск, Сырский сказал: "Мы делаем все, чтобы не потерять Покровск".

По его словам, "за последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр" (заявление прозвучало на момент интервьюирования Сырского, дата неизвестна. – Ред.).

Исходя из этого, главком убежден, что его стратегия работает. По его словам, наступление ВСУ в Курской области лишило армию РФ возможности маневрировать своими подразделениями и передислоцировать их для усиления из других районов.

"Поэтому фактически выходит, что хоть и не вывели из района Покровска многие войска, кроме одной бригады морской пехоты, они теперь не могут маневрировать своими резервами, как раньше", – объяснил Сырский.

1 августа Зеленский заявил, что приоритетом для России сейчас является захват Покровска в Донецкой области.

19 августа началась принудительная эвакуация семей с детьми из Покровской общины.

С 5 сентября из Покровска отменили эвакуационные поезда. Павлоград станет основной станцией для эвакуации гражданских из Донецкой области.

За месяц из Покровска удалось эвакуировать более 20 000 человек, в том числе 3000 детей.

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