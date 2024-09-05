Поезда до Покровска из Киева и Львова будут курсировать до 11 сентября – новые правила

Далее, пока не улучшится ситуация c безопасностью, будут доступны только эвакуационные рейсы при соответствующей регистрации пассажиров

Фото: Telegram Укрзалізниця

До 11 сентября будут ходить поезда из Львова и Киева в Покровск Донецкой области, где продолжается эвакуация гражданских жителей. Об этом сообщила Укрзалізниця.

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Бесплатные эвакуационные рейсы для жителей прифронтовых районов Донецкой области продолжают курсировать ежедневно – перевозчик вместе с обладминистрацией призывает всех жителей "максимально поторопиться и не подвергать себя и тех, кто осуществляет эвакуацию, опасности".

Сбор людей для эвакуации происходит в определенных безопасных точках (подробности об этом можно узнать по номерам в конце новости), а места посадок на поезда теперь будут меняться – это нужно, чтобы выполнять протоколы безопасности, пояснила УЗ.

Так, рейс 5 сентября отправится из Павлограда.

Кроме этого: из соображений безопасности в координации с ОВА Укрзалізниця вносит коррективы в графики движения регулярных поездов в области: теперь ежедневный регулярный рейс из Львова и Киева в Покровск продолжит курсировать до 11 сентября включительно – чтобы обеспечить перевозку пассажиров, уже купивших билеты.

Также продажи открыты: до 6 сентября включительно из Львова и Киева, из Покровска – до 7 сентября включительно.

Билеты можно найти во всех официальных каналах продаж УЗ – и если вам нужно забрать кого-то из Покровского района и выехать в более безопасные области, то компания просит не медлить с этим.

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Далее, пока не улучшится ситуация с безопасностью, будут доступны только эвакуационные рейсы при соответствующей регистрации.

При этом, чтобы минимизировать риски для пассажиров и бригад поездов, в отдельные дни будут комбинированные поездки (поездом и автобусом) – это будет зависеть от оперативной ситуации на месте, поясняет компания.

В области также продолжают курсировать пригородные рейсы, но решения об их назначении будут приниматься ежедневно (в зависимости от оперативной ситуации), и все объявления будут производиться на станциях отправления, добавила УЗ.

Компания опубликовала перечень номеров, по которым можно обратиться за помощью в эвакуации и доставки к поездам:

→ контакт-центр для заявок на эвакуацию: 0 800 50-01-21; 0 730 50-01-21 – круглосуточно;

→ телефон горячей линии: 0 800 40-89-11;

→ контактный центр Покровской ГВА: 0 800 30-01-01;

→ БФ "Схід SOS" (эвакуация с детьми, тяжелобольными, маломобильными, с любимцами): 0 800 33-26-14 с понедельника по субботу 08:00-18:00;

→ волонтеры ОО "Пролісок" для сопровождения тяжелобольных с медицинским персоналом: 093-202-22-32 и 096-404-10-34;

→ БФ "Янголи Спасіння" (в сопровождении медиков и с расселением): 0 800 33-46-20 или [email protected].

1 августа Зеленский заявил, что приоритетом для России сейчас является захват Покровска в Донецкой области.

19 августа началась принудительная эвакуация семей с детьми из Покровской громады.

По данным Донецкой ОВА, в Покровске сейчас находятся 26 000 человек, в том числе 1076 детей. За последний месяц из города были эвакуированы более 20 000 человек.

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