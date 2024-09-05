Потяги до Покровська з Києва та Львова курсуватимуть до 11 вересня – нові правила

Далі, поки не покращиться безпекова ситуація, будуть доступні лише евакуаційні рейси за умови відповідної реєстрації пасажирів

Фото: Telegram Укрзалізниця

До 11 вересня курсуватимуть потяги зі Львова та Києва до Покровська Донецької області, де триває евакуація цивільних мешканців. Про це повідомила Укрзалізниця.

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Безкоштовні евакуаційні рейси для жителів прифронтових районів Донеччини продовжують курсувати щодня – перевізник разом з обладміністрацією закликає усіх мешканців "максимально поквапитись та не наражати [на небезпеку] себе та тих, хто здійснює евакуацію".

Збір людей для евакуації відбувається у визначених безпечних точках (деталі про це можна дізнатися за номерами наприкінці новини), а місця посадок на потяги тепер змінюватимуться – це треба, щоб виконувати безпекові протоколи, пояснила УЗ.

Так, рейс 5 вересня вирушить із Павлограда.

Окрім цього: з міркувань безпеки у координації з ОВА Укрзалізниця вносить корективи до графіків руху регулярних потягів в області: тепер щоденний регулярний рейс зі Львова та Києва до Покровська продовжить курсувати до 11 вересня включно – щоб забезпечити перевезення пасажирів, які вже купили квитки.

Також продажі відкриті: до 6 вересня включно зі Львова та Києва, з Покровська – до 7 вересня включно.

Квитки можна знайти в усіх офіційних каналах продажу УЗ – і якщо вам потрібно забрати когось із Покровського району та виїхати до більш безпечних областей, то компанія просить не зволікати з цим.

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Далі, поки не покращиться безпекова ситуація, будуть доступні лише евакуаційні рейси за умови відповідної реєстрації.

Водночас, щоб мінімізувати ризики для пасажирів та бригад потягів, в окремі дні будуть комбіновані поїздки (поїздом та автобусом) – це залежатиме від оперативної ситуації на місці, пояснює компанія.

В області також продовжують курсувати приміські рейси, але рішення стосовно їх призначення ухвалюватимуться щоденно (залежно від оперативної ситуації), і всі оголошення робитимуться на станціях відправлення, додала УЗ.

Компанія опублікувала перелік номерів, за якими можна звернутися по допомогу в евакуації та доставлення до потягів:

→ контакт-центр для заявок на евакуацію: 0 800 50-01-21; 0 730 50-01-21 — цілодобово;

→ телефон гарячої лінії: 0 800 40-89-11;

→ контактний центр Покровської МВА: 0 800 30-01-01;

→ БФ "Схід SOS" (евакуація з дітьми, тяжкохворими, маломобільними, з улюбленцями): 0 800 33-26-14 з понеділка до суботи 08:00-18:00;

→ волонтери ГО "Проліска" для супроводу тяжкохворих з медичним персоналом: 093-202-22-32 та 096-404-10-34;

→ БФ "Янголи Спасіння" (у супроводі медиків та з розселенням): 0 800 33-46-20 або [email protected].

1 серпня Зеленський заявив, що пріоритетом для Росії наразі є захоплення Покровська у Донецькій області.

19 серпня почалася примусова евакуація сімей із дітьми з Покровської громади.

За даними Донецької ОВА, у Покровську зараз перебувають 26 000 осіб, зокрема 1076 дітей. За останній місяць із міста евакуювалися понад 20 000 людей.

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