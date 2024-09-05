Евакуаційні поїзди з Покровська скасовано: відправною точкою став Павлоград

Донецька область (Фото: Facebook)

З міста Покровськ у Донецькій області скасували евакуаційні поїзди. З 5 вересня Павлоград у Дніпропетровській області буде основною станцією для евакуації цивільних із Донеччини, повідомляє Мирноградська міська військова адміністрація.

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"У звʼязку з ускладненням безпекової ситуації посадка осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ Донецької області скасовано", – йдеться у повідомленні.

За даними Донецької ОВА, у Покровську зараз перебувають 26 000 людей, зокрема 1076 дітей. За останній місяць із міста евакуювалися понад 20 000 людей.

Очільник Покровської МВА Сергій Добряк повідомляв, що від лінії фронту до Покровська з 2022 року збудували кілька фортифікацій, на сьогодні їх зведення триває.

"До вуличних боїв ще у нас декілька ліній оборони збудовано вже. Ми разом, спільно з обласною військовою адміністрацією, нашими громадами, військовими інженерами цей процес розпочали ще у 2022 році у березні або у квітні", – сказав він.

1 серпня Зеленський заявив, що пріоритетом для ворога наразі є захоплення Покровська у Донецькій області.

19 серпня почалася примусова евакуація сімей із дітьми з Покровської громади.

29 серпня Сирський заявив, що на Покровському напрямку росіяни кидають у бій "все, що може рухатись і наступати", намагаючись прорвати українську оборону.

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