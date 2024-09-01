Британія заявила про прискорення російського наступу на Покровськ, але прогнозує спад

За даними британської розвідки, ймовірно, росіяни вже за 10 км від околиці Покровська, але темпи просування окупантів мають сповільнитись

Ілюстративне фото - ресурс окупантів

Російські сухопутні війська протягом останніх семи днів прискорили наступ в напрямку Покровська Донецької області, однак найближчим часом він, ймовірно, сповільниться. Про це йдеться у зведенні британської розвідки.

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"З великою ймовірністю, російські війська перебувають за 10 км від околиці міста. Темпи просування, ймовірно, сповільняться, оскільки російські сухопутні війська увійдуть до забудованих районів Покровська", – йдеться в повідомленні.

У британській розвідці наголосили, що Покровськ є ключовим логістичним вузлом для Донецької області. Захоплення міста росіянами може призвести до сповільнення постачань для української армії та до ускладнення маневрування ресурсами в кількох ключових опорних пунктах між Часовим Яром та Вугледаром.

Оперативні темпи бойових дій на інших напрямках фронту залишаються низькими, істотних змін немає, додали у відомстві.