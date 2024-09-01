Британія заявила про прискорення російського наступу на Покровськ, але прогнозує спад
Російські сухопутні війська протягом останніх семи днів прискорили наступ в напрямку Покровська Донецької області, однак найближчим часом він, ймовірно, сповільниться. Про це йдеться у зведенні британської розвідки.
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"З великою ймовірністю, російські війська перебувають за 10 км від околиці міста. Темпи просування, ймовірно, сповільняться, оскільки російські сухопутні війська увійдуть до забудованих районів Покровська", – йдеться в повідомленні.
У британській розвідці наголосили, що Покровськ є ключовим логістичним вузлом для Донецької області. Захоплення міста росіянами може призвести до сповільнення постачань для української армії та до ускладнення маневрування ресурсами в кількох ключових опорних пунктах між Часовим Яром та Вугледаром.
Оперативні темпи бойових дій на інших напрямках фронту залишаються низькими, істотних змін немає, додали у відомстві.
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