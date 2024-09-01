Британия заявила об ускорении российского наступления на Покровск, но прогнозирует спад
Российские сухопутные войска за последние семь дней ускорили наступление в направлении Покровска Донецкой области, однако в ближайшее время оно, вероятно, замедлится. Об этом говорится в сводке британской разведки.
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"С большой вероятностью, российские войска находятся в 10 км от окраины города. Темпы продвижения, возможно, замедлятся, поскольку российские сухопутные войска войдут в застроенные районы Покровска", – сказано в сообщении.
В британской разведке подчеркнули, что Покровск является ключевым логистическим узлом для Донецкой области. Захват города россиянами может привести к замедлению поставок для украинской армии и к усложнению маневрирования ресурсами в нескольких ключевых опорных пунктах между Часовым Яром и Угледаром.
Оперативные темпы боевых действий на других направлениях фронта остаются низкими, существенных изменений нет, добавили в ведомстве.
- 1 августа Зеленский заявил, что приоритетом для врага является захват Покровска в Донецкой области.
- 19 августа началась принудительная эвакуация семей с детьми из Покровской громады.
- 29 августа Сырский заявил, что на Покровском направлении россияне бросают в бой "все, что может двигаться и наступать", пытаясь прорвать украинскую оборону.