Британия заявила об ускорении российского наступления на Покровск, но прогнозирует спад

По данным британской разведки, вероятно, россияне уже в 10 км от окрестностей Покровска, но темпы продвижения оккупантов должны замедлиться

Иллюстративное фото - ресурс оккупантов

Российские сухопутные войска за последние семь дней ускорили наступление в направлении Покровска Донецкой области, однако в ближайшее время оно, вероятно, замедлится. Об этом говорится в сводке британской разведки.

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"С большой вероятностью, российские войска находятся в 10 км от окраины города. Темпы продвижения, возможно, замедлятся, поскольку российские сухопутные войска войдут в застроенные районы Покровска", – сказано в сообщении.

В британской разведке подчеркнули, что Покровск является ключевым логистическим узлом для Донецкой области. Захват города россиянами может привести к замедлению поставок для украинской армии и к усложнению маневрирования ресурсами в нескольких ключевых опорных пунктах между Часовым Яром и Угледаром.

Оперативные темпы боевых действий на других направлениях фронта остаются низкими, существенных изменений нет, добавили в ведомстве.