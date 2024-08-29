Сырский о Покровском направлении: Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать

Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт Сырского)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что на Покровском направлении россияне бросают в бой "все, что может двигаться и наступать", пытаясь прорвать украинскую оборону. Об этом главком сообщил после нескольких дней работы в бригадах, которые ведут оборону на этом направлении.

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По словам Сырского, работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме. Постоянно приходится принимать нестандартные решения для укрепления обороны и уничтожения наступающего противника.

"Бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск", – отметил главнокомандующий.

Наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного Яра и Красного Яра, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидово, добавил Сырский.

Генерал подчеркнул, что в таких условиях главная задача украинского командования – усилить оборону войск на сложных участках фронта, обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств.

Карта: DeepState

Карта: DeepState

Покровское направление считается одним из самых горячих. Там, по информации Генштаба, фиксируется наибольшее число боевых столкновений.

1 августа Зеленский заявил, что приоритетом для врага является захват Покровска в Донецкой области.

18 августа Верещук сообщила, что на Покровском направлении ситуация остается тяжелой, жителей населенных пунктов вблизи линии фронта призывают эвакуироваться – прежде всего это касается жителей Покровска, Мирнограда, Селидово.

19 августа началась принудительная эвакуация семей с детьми из Покровской громады.

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