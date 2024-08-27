"РФ положит 50-60 тысяч человек. Это как с Бахмутом". Зеленский – о Покровском направлении

Президент Украины сказал, что Силы обороны должны полагаться на ум и хитрость, а не на количество

Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский намекнул, что продвижение России на Покровском направлении было бы неизбежным, сколько бы бригад ни выставила там Украина.

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"Иногда бывает, что нет разницы – стоит три бригады или пять бригад. Главное, кто на тебя давит и в каком количестве", — сказал он.

По словам Зеленского, у российских штурмовиков нет возможности не наступать, потому что за ними стоят заградительные отряды.

"Это как с Бахмутом. Они там положат 50-60 тысяч человек. Вы это увидите, очень скоро поймете эти цифры. В этом история. Нельзя просто: вы 100 000 – мы 100 000. У нас уже была такая одна операция. Я считаю, что это неправильно. И я рад, что главком Сырский так же считает", — сказал президент.

Он добавил, что у Украины нет такого количества людей, как у России, и она должна воевать умнее.

"Должны быть хитрости. А уши [у врага] повсюду, и не только в нашем государстве. И если они знают хоть что-то о наших действиях, у нас не будет успеха", — сказал Зеленский.

Он добавил, что ежедневно разговаривает с Сырским об усилении Покровского направления и других направлений.