"Росія положить 50-60 тисяч людей. Це як з Бахмутом". Зеленський – про Покровський напрямок

Президент України сказав, що Сили оборони мають покладатися на розум і хитрість, а не на кількість

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Президент Володимир Зеленський натякнув, що просування Росії на Покровському напрямку було б неминучим, скільки б бригад не виставила там Україна.

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"Іноді буває, що немає різниці – стоїть три бригади чи п'ять бригад. Головне, хто на тебе тисне і в якій кількості", – сказав він.

За словами Зеленського, у російських штурмовиків немає можливості не наступати, тому що за ними стоять загороджувальні загони.

"Це як з Бахмутом. Вони там положать 50-60 тисяч людей. Ви це побачите, дуже скоро зрозумієте ці цифри. В цьому історія. Не можна просто: ви 100 000 – ми 100 000. У нас уже була така одна операція. Я вважаю, що це неправильно. І я радий, що главком Сирський так само вважає", – сказав президент.

Він додав, що Україна не має такої кількості людей, як Росія, і повинна воювати розумніше.

"Повинні бути хитрощі. А вуха [у ворога] всюди, і не тільки в нашій державі. І якщо вони знають хоч щось про наші дії, у нас не буде успіху", – сказав Зеленський.

Він додав, що щоденно розмовляє з Сирським про посилення Покровського напрямку та інших напрямків.