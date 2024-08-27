"Росія положить 50-60 тисяч людей. Це як з Бахмутом". Зеленський – про Покровський напрямок
Президент Володимир Зеленський натякнув, що просування Росії на Покровському напрямку було б неминучим, скільки б бригад не виставила там Україна.
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"Іноді буває, що немає різниці – стоїть три бригади чи п'ять бригад. Головне, хто на тебе тисне і в якій кількості", – сказав він.
За словами Зеленського, у російських штурмовиків немає можливості не наступати, тому що за ними стоять загороджувальні загони.
"Це як з Бахмутом. Вони там положать 50-60 тисяч людей. Ви це побачите, дуже скоро зрозумієте ці цифри. В цьому історія. Не можна просто: ви 100 000 – ми 100 000. У нас уже була така одна операція. Я вважаю, що це неправильно. І я радий, що главком Сирський так само вважає", – сказав президент.
Він додав, що Україна не має такої кількості людей, як Росія, і повинна воювати розумніше.
"Повинні бути хитрощі. А вуха [у ворога] всюди, і не тільки в нашій державі. І якщо вони знають хоч щось про наші дії, у нас не буде успіху", – сказав Зеленський.
Він додав, що щоденно розмовляє з Сирським про посилення Покровського напрямку та інших напрямків.
- Російські окупанти на Покровському напрямку вже підійшли до Селидового і Гродівки. Мирноград і Покровськ від фронту відділяють кілька кілометрів.
- Покровськ – останнє велике місто на цій ділянці фронту в Донецькій області. До адміністративної межі з Дніпропетровською областю від нього залишиться лише 15 км.