У Покровську зводять фортифікації. Частину почали будувати ще у 2022 році – місцева влада

Покровськ після російського обстрілу (Фото: ДСНС)

Від лінії фронту до міста Покровськ на Донеччині з 2022 року збудували кілька фортифікацій, на сьогодні їхнє будівництво триває. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив очільник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

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Відповідаючи на запитання, чи готується Покровськ до вуличних боїв, Добряк сказав: "До вуличних боїв ще у нас декілька ліній оборони збудовано вже. Ми разом, спільно з обласною військовою адміністрацією, нашими громадами, військовими інженерами цей процес розпочали ще у 2022 році у березні або у квітні".

Він розповів, що за кожним містом у Донецькій області закріплена бойова бригада, яка відповідає за планування оборони та зведення укріплень. Місцева влада отримала завдання збудувати укріплення в деяких районах Покровська і зараз активно працює над цим, додав очільник МВА.

Добряк зазначив, що військові дали владі Покровська завдання побудувати оборонні споруди на зовнішньому кільці міста.

Бойові бригади розробляють плани оборони та передають інструкції цивільним, які, своєю чергою, реалізують ці плани за допомогою комунальників, шахтарів та добровольців з територіальних формувань.

Він додав, що вже завершено будівництво необхідних укріплень, і наразі триває робота над укріпленнями в окремих напрямках.

"Ми отримали завдання на внутрішньоквартальні укріплення не по всьому місту, а з певних напрямків, скажімо так. Заходимо ще в таку роботу, і робота не припиняється", – сказав Добряк.

1 серпня Зеленський заявив, що пріоритетом для ворога наразі є захоплення Покровська у Донецькій області.

19 серпня почалася примусова евакуація сімей з дітьми з Покровської громади.

28 серпня у Покровську залишалося ще 38 000 дорослих і 1900 дітей.

29 серпня Сирський заявив, що на Покровському напрямку росіяни кидають у бій "все, що може рухатись і наступати", намагаючись прорвати українську оборону.

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