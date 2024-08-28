У Покровську лишається 38 000 дорослих і 1900 дітей, з понеділка не працюватимуть банки
У Покровську Донецької області залишається 38 000 дорослих і 1900 дітей, триває евакуація, з понеділка перестануть працювати банки й залишаться тільки банкомати. Про це повідомив очільник обладміністрації Вадим Філашкін.
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Наразі у Покровську залишається 38 000 повнолітніх і 1900 дітей, до початку повномасштабної війни в громаді жили понад 80 000 дорослих та 13 000 дітей, відповідно, повідомив посадовець.
За його словами, в евакуації допомагають міжнародні партнери та волонтери, безпосередньо з лінії фронту людей евакуюють підрозділи поліції, "Білі янголи", групи Державної служби з надзвичайних ситуацій – працює понад 50 екіпажів.
Евакуйованих людей приймають Черкаська, Полтавська, Львівська, Закарпатська області й місто Кропивницький та забезпечують усім необхідним, зазначив Філашкін.
До кінця тижня у Покровську ще працюватимуть банківські установи, з понеділка – тільки банкомати, і таке закриття стосується усіх інших служб, які надають послуги жителям, повідомив голова ОВА.
Він акцентував: людям варто якнайшвидше евакуюватися, і в першу чергу потрібно подумати про своїх дітей.
Загалом, ситуація в області є дуже складною, підсумував посадовець.
- 27 серпня Філашкін повідомив, що у Покровській, Селидівській, Курахівській та Костянтинівській громадах Донецької області вводяться посилені комендантські години.
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