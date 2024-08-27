Покровськ, Селидове, Курахове, Костянтинівка – на Донеччині вводять посилену комендантську годину

Евакуація з Донецької області (Ілюстративне фото: Telegram Вадима Філашкіна)

У Покровській, Селидівській, Курахівській та Костянтинівській громаді Донецької області вводяться посилені комендантські години. Про це повідомив очільник обладміністрації Вадим Філашкін.

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За рішенням влади, відсьогодні у населених пунктах Селидівської та Курахівської громад діють обмеження на пересування громадян з 15:00 до 11:00, а на території Костянтинівської громади – з 17:00 до 9:00.

Голова ОВА закликав усіх мешканців Донецької області евакуюватися до більш безпечних областей України, а тих, хто досі лишається в області, дотримуватися комендантської години.

Також відзавтра нові обмеження вводяться і в Покровській громаді та місті Покровськ – триватимуть з 15:00 до 11:00.

Йдеться про такі населені пункти: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Пушкіне, Жовте.

У понеділок, 26 серпня, влада розширила у Донецькій області зону примусової евакуації сімей з дітьми через погіршення ситуації з безпекою.

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18 серпня міністерка реінтеграції повідомила, що на Покровському напрямку у Донецькій області ситуація залишається важкою, жителів населених пунктів поблизу лінії фронту закликають евакуюватися – насамперед це стосується мешканців Покровська, Мирнограда, Селидового.

19 серпня голова міської адміністрації заявив, що з Покровська щодня евакуюються 500-600 осіб. З огляду на темп просування російської армії, у жителів міста є тиждень-два на евакуацію.

Очільник МВА Мирнограда повідомив, що у жителів міста на евакуацію є "лічені дні — можливо, день-два-три", людей з прифронтових територій закликають виїхати у більш безпечні області.

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