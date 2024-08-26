У Донецькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

Рішення ухвалено щодо майже 30 населених пунктів двох громад

Евакуація з Донецької області (Фото: Нацполіція)

У Донецькій області через погіршення ситуації з безпекою ухвалено рішення розширити зону примусової евакуації сімей з дітьми. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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За його даними, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила почати примусову евакуацію дітей із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з таких населених пунктів:

→ Костянтинівська громада Краматорського району: Костянтинівка, Іжевка, Безім’яне, Біла Гора, Білокузьминівка, Віролюбівка, Диліївка, Клинове, Майське, Маркове, Молочарка, Неліпівка, Новодмитрівка, Новомаркове, Олександро-Шультине, Попасне, Предтечине, Ступочки, Стінки, Федорівка, Червоне;

→ Селидівська громада Покровського району: Вишневе, Григорівка, Новоолексіївка, Петрівка, Пустинка, Юріївка.

Філашкін додав, що звернутися з питань евакуації можна за телефонами: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (евакуація важкохворих людей).

Також працює цілодобова "гаряча лінія" обласного кол-центру: 0-800-500-121, 073-050-01-21.

6 серпня місцеве телебачення розповіло, як у Мирнограді Покровського району проводиться евакуація, а містяни масово шукають вантажівки, щоб вивезти своє майно.

18 серпня Верещук повідомила, що на Покровському напрямку ситуація залишається важкою, жителів населених пунктів поблизу лінії фронту закликають евакуюватися – насамперед це стосується мешканців Покровська, Мирнограда, Селидового.

У Мирнограді, до якого наближаються російські окупаційні війська, поліція шукатиме батьків, що переховують дітей від евакуації.

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