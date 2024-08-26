У Донецькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми
У Донецькій області через погіршення ситуації з безпекою ухвалено рішення розширити зону примусової евакуації сімей з дітьми. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
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За його даними, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила почати примусову евакуацію дітей із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з таких населених пунктів:
→ Костянтинівська громада Краматорського району: Костянтинівка, Іжевка, Безім’яне, Біла Гора, Білокузьминівка, Віролюбівка, Диліївка, Клинове, Майське, Маркове, Молочарка, Неліпівка, Новодмитрівка, Новомаркове, Олександро-Шультине, Попасне, Предтечине, Ступочки, Стінки, Федорівка, Червоне;
→ Селидівська громада Покровського району: Вишневе, Григорівка, Новоолексіївка, Петрівка, Пустинка, Юріївка.
Філашкін додав, що звернутися з питань евакуації можна за телефонами: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (евакуація важкохворих людей).
Також працює цілодобова "гаряча лінія" обласного кол-центру: 0-800-500-121, 073-050-01-21.
- 6 серпня місцеве телебачення розповіло, як у Мирнограді Покровського району проводиться евакуація, а містяни масово шукають вантажівки, щоб вивезти своє майно.
- 18 серпня Верещук повідомила, що на Покровському напрямку ситуація залишається важкою, жителів населених пунктів поблизу лінії фронту закликають евакуюватися – насамперед це стосується мешканців Покровська, Мирнограда, Селидового.
- У Мирнограді, до якого наближаються російські окупаційні війська, поліція шукатиме батьків, що переховують дітей від евакуації.
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