"Насамперед стосується Покровська, Мирнограда, Селидового". Влада закликала людей евакуйовуватися
На Покровському напрямку у Донецькій області ситуація залишається важкою, жителів населених пунктів поблизу лінії фронту закликають евакуюватися – насамперед це стосується мешканців Покровська, Мирнограда, Селидового. Про це написала віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
За її словами, ситуація на Покровському напрямку залишається важкою – тому вона просить жителів населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту евакуюватися, насамперед мешканців Покровська, Мирнограда та Селидового.
Верещук зазначила: якщо люди не залучені до оборони населених пунктів, то вони мають виїхати до більш безпечних областей.
"Життя та здоровʼя ваше й ваших дітей цінніше всього. Ваше перебування там заважає працювати Силам оборони", – написала посадовиця.
Міністерка акцентувала, що людям в евакуації допомагає уряд, місцева влада, волонтери, міжнародні організації та приймальні громади.
Верещук опублікувала контакти для евакуації:
→ 0-800-500-121 – загальна гаряча лінія щодо Донецької області;
→ 0-800-300-101 – у Покровській громаді;
→ 080-033-64-54 – у Селидівській громаді;
→ 050-648-15-19 – у Мирноградській громаді;
→ 15-48 – номер Міністерства реінтеграції.
- 15 серпня голова Покровської адміністрації повідомив, що загарбники перебувають за трошки більш ніж 10 кілометрів від міста. Росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі та житловій забудові – ситуація тільки погіршуватиметься, тому місцевих жителів закликають евакуюватися та опублікували відповідні номери.
Читайте також: Швидкого результату не буде. Як Курська операція впливає на фронт в Україні