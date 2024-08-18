"Насамперед стосується Покровська, Мирнограда, Селидового". Влада закликала людей евакуйовуватися
Евакуація з Донецької області (Ілюстративне фото: Telegram Вадима Філашкіна)

На Покровському напрямку у Донецькій області ситуація залишається важкою, жителів населених пунктів поблизу лінії фронту закликають евакуюватися – насамперед це стосується мешканців Покровська, Мирнограда, Селидового. Про це написала віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук.

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За її словами, ситуація на Покровському напрямку залишається важкою – тому вона просить жителів населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту евакуюватися, насамперед мешканців Покровська, Мирнограда та Селидового.

Верещук зазначила: якщо люди не залучені до оборони населених пунктів, то вони мають виїхати до більш безпечних областей.

"Життя та здоровʼя ваше й ваших дітей цінніше всього. Ваше перебування там заважає працювати Силам оборони", – написала посадовиця.

Міністерка акцентувала, що людям в евакуації допомагає уряд, місцева влада, волонтери, міжнародні організації та приймальні громади.

Верещук опублікувала контакти для евакуації:

→ 0-800-500-121 –  загальна гаряча лінія щодо Донецької області;

→ 0-800-300-101 – у Покровській громаді;

→ 080-033-64-54 – у Селидівській громаді;

→ 050-648-15-19 – у Мирноградській громаді;

→ 15-48 – номер Міністерства реінтеграції.

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Той самий відтинок фронту на мапі Deepstate (обведене червоним)
Той самий відтинок фронту на мапі Deepstate (обведене червоним)

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