"Насамперед стосується Покровська, Мирнограда, Селидового". Влада закликала людей евакуйовуватися

"Життя та здоровʼя ваше й ваших дітей цінніше всього. Ваше перебування там заважає працювати Силам оборони", – написала Верещук

Евакуація з Донецької області (Ілюстративне фото: Telegram Вадима Філашкіна)

На Покровському напрямку у Донецькій області ситуація залишається важкою, жителів населених пунктів поблизу лінії фронту закликають евакуюватися – насамперед це стосується мешканців Покровська, Мирнограда, Селидового. Про це написала віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук.

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За її словами, ситуація на Покровському напрямку залишається важкою – тому вона просить жителів населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту евакуюватися, насамперед мешканців Покровська, Мирнограда та Селидового.

Верещук зазначила: якщо люди не залучені до оборони населених пунктів, то вони мають виїхати до більш безпечних областей.

"Життя та здоровʼя ваше й ваших дітей цінніше всього. Ваше перебування там заважає працювати Силам оборони", – написала посадовиця.

Міністерка акцентувала, що людям в евакуації допомагає уряд, місцева влада, волонтери, міжнародні організації та приймальні громади.

Верещук опублікувала контакти для евакуації:

→ 0-800-500-121 – загальна гаряча лінія щодо Донецької області;

→ 0-800-300-101 – у Покровській громаді;

→ 080-033-64-54 – у Селидівській громаді;

→ 050-648-15-19 – у Мирноградській громаді;

→ 15-48 – номер Міністерства реінтеграції.

Мапа: Deepstate

Той самий відтинок фронту на мапі Deepstate (обведене червоним)

15 серпня голова Покровської адміністрації повідомив, що загарбники перебувають за трошки більш ніж 10 кілометрів від міста. Росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі та житловій забудові – ситуація тільки погіршуватиметься, тому місцевих жителів закликають евакуюватися та опублікували відповідні номери.

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