В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми

Решение принято в отношении почти 30 населенных пунктов двух общин

Эвакуация из Донецкой области (Фото: Нацполиция)

В Донецкой области из-за ухудшения ситуации с безопасностью было принято решение расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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По его данным, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила начать принудительную эвакуацию детей с родителями, заменяющими их лицами или другими законными представителями из таких населенных пунктов:

→ Константиновская община Краматорского района: Константиновка, Ижевка, Безымянное, Белая Гора, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дилиевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Новомарково, Александро-Шультино, Попасное, Предтечино, Ступочки, Стенки, Федоровка, Красное;

→ Селидовская община Покровского района: Вишневое, Григорьевка, Новоалексеевка, Петровка, Пустынка, Юрьевка.

Филашкин добавил, что обратиться по вопросам эвакуации можно по телефонам: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (эвакуация тяжелобольных людей).

Также работает круглосуточная "горячая линия" областного колл-центра: 0-800-500-121, 073-050-01-21.

6 августа местное телевидение рассказало, как в Мирнограде Покровского района проводится эвакуация, а горожане массово ищут грузовики, чтобы вывезти свое имущество.

18 августа Верещук сообщила, что на Покровском направлении ситуация остается тяжелой, жителей населенных пунктов вблизи линии фронта призывают эвакуироваться – прежде всего, это касается жителей Покровска, Мирнограда, Селидово.

В Мирнограде, к которому приближаются российские оккупационные войска, полиция будет искать родителей, скрывающих детей от эвакуации.

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