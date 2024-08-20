В Мирнограде родители прячут детей от эвакуации, их будет разыскивать полиция – власти

Полицейские в Мирнограде планируют обходить дома, особенно в районах города, регулярно подвергающихся обстрелам, и искать родителей с детьми

Фото: Facebook типичный Мирноград

В Мирнограде Донецкой области, к которому приближаются российские оккупационные войска, полиция будет искать родителей скрывающих детей от эвакуации. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил исполняющий обязанности начальника городской военной администрации Юрий Третяк.

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"Есть у нас случаи, когда родители прячут детей. Сегодня у нас совещание с полицией состоится – как мы будем работать с такими людьми, как мы будем разыскивать таких родителей, которые прячут детей и говорят ложную информацию, что дети давно уехали", – заявил он.

Третьяк сообщил, что правоохранители планируют обходить дома, особенно в районах города, регулярно подвергающихся обстрелам.

Он также отметил, что в Мирнограде пока остается около 16 000 жителей, но надеется, что к концу недели их количество уменьшится до 10 000. В то же время чиновник признал, что не уверен в этом, поскольку "мы не можем силой вывозить людей".

"Поэтому я обращаюсь к жителям Мирнограда и Мирноградской общины: не ждите. Лучше не будет. Будет только хуже", – подытожил Третяк.

Карта: DeepState

Карта: DeepState

15 августа глава Покровской администрации сообщил, что захватчики находятся в чуть более 10 километрах от города. Россияне избивают по гражданской инфраструктуре и жилой застройке – ситуация будет только ухудшаться, поэтому местных жителей призывают эвакуироваться и опубликовали соответствующие номера.

18 августа министр реинтеграции сообщила, что на Покровском направлении в Донецкой области ситуация остается тяжелой, жителей населенных пунктов вблизи линии фронта призывают эвакуироваться – прежде всего это касается жителей Покровска, Мирнограда, Селидового.

19 августа чиновник заявил, что из Покровска ежедневно эвакуируются 500-600 человек. Учитывая темп продвижения российской армии, у жителей города есть неделя-две на эвакуацию.

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