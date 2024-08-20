В Мирнограде родители прячут детей от эвакуации, их будет разыскивать полиция – власти
Фото: Facebook типичный Мирноград

В Мирнограде Донецкой области, к которому приближаются российские оккупационные войска, полиция будет искать родителей скрывающих детей от эвакуации. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил исполняющий обязанности начальника городской военной администрации Юрий Третяк.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"Есть у нас случаи, когда родители прячут детей. Сегодня у нас совещание с полицией состоится – как мы будем работать с такими людьми, как мы будем разыскивать таких родителей, которые прячут детей и говорят ложную информацию, что дети давно уехали", – заявил он.

Третьяк сообщил, что правоохранители планируют обходить дома, особенно в районах города, регулярно подвергающихся обстрелам.

Он также отметил, что в Мирнограде пока остается около 16 000 жителей, но надеется, что к концу недели их количество уменьшится до 10 000. В то же время чиновник признал, что не уверен в этом, поскольку "мы не можем силой вывозить людей".

"Поэтому я обращаюсь к жителям Мирнограда и Мирноградской общины: не ждите. Лучше не будет. Будет только хуже", – подытожил Третяк.

Карта: DeepState
Карта: DeepState
Карта: DeepState
Карта: DeepState

Смотрите также: Мирноград выезжает: закрываются торговые точки, горожане ищут грузовики, чтобы вывезти имущество

МирноградвойнаэвакуациядетиПокровск