Покровская ГВА: У жителей города есть неделя-две, чтобы эвакуироваться

По словам Сергея Добряка, учитывая темп продвижения оккупационных войск, люди должны выехать из города за неделю-две

Раненые жители Покровска (Фото: ЕРА / STANISLAV KRUPAR)

Из Покровска в Донецкой области ежедневно эвакуируются 500-600 человек. Учитывая темп продвижения российской армии, у жителей города есть неделя-две эвакуации. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

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Отвечая на вопрос, есть ли у жителей Покровска время на эвакуацию в несколько месяцев, чиновник сказал: "Думаю, что нет".

По словам Добряка, учитывая темп продвижения оккупационных войск, люди должны уехать из города за неделю-две. В то же время каждый день из Покровска уже выезжают 500-600 украинцев, 60% – своим транспортом.

"Вчера выехали 490 человек. Из них только 135 выехали поездом. А остальные — своим транспортом, с вещами, с прицепом. Мы спокойно можем как минимум 1000 человек вывозить. На это есть ресурс. Только чтобы поехали", – рассказал глава ГВА.

Он добавил, что в настоящее время в городе еще работают оперативные службы, магазины, рынки, сервисы и т.д., но "за неделю это все там будет сворачиваться потихоньку".

1 августа 2024 года президент Зеленский заявил, что приоритетом для врага является захват Покровска в Донецкой области.

4 августа Филашкин сообщил, что в Донецкой области из четырех громад принудительно эвакуируют 744 ребенка с их семьями.

6 августа местное телевидение рассказало, как в Мирнограде Покровского района Донецкой области проводится принудительная эвакуация детей, а горожане массово ищут грузовики, чтобы вывезти свое имущество.

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