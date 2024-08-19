Покровська МВА: У жителів міста є тиждень-два, щоб евакуюватися

За словами Сергія Добряка, з огляду на темп просування окупаційних військ, люди мають виїхати з міста за тиждень-два

Поранені жителі Покровська (Фото: ЕРА / STANISLAV KRUPAR)

З Покровська у Донецькій області щодня евакуюються 500-600 осіб. З огляду на темп просування російської армії, у жителів міста є тиждень-два на евакуацію. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив очільник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

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Відповідаючи на запитання, чи є у жителів Покровська час на евакуацію у кілька місяців, посадовець сказав: "Думаю, що ні".

За словами Добряка, з огляду на темп просування окупаційних військ, люди мають виїхати з міста за тиждень-два. Водночас щодня з Покровська вже виїжджають 500-600 українців, 60% – своїм транспортом.

"Вчора вирушили 490 людей. З них тільки 135 виїхали потягом. А решта — власним транспортом, з речами, з причепом. Ми спокійно можемо як мінімум 1000 людей вивозити. На це є ресурс. Лише щоб поїхали", – розповів очільник МВА.

Він додав, що наразі у місті ще працюють оперативні служби, магазини, ринки, сервіси тощо, але "за тиждень це все там згортатиметься потихеньку".

1 серпня 2024 року президент Зеленський заявив, що пріоритетом для ворога наразі є захоплення Покровська у Донецькій області.

4 серпня Філашкін повідомив, що у Донецькій області з чотирьох громад примусово евакуюють 744 дитини з їхніми родинами.

6 серпня місцеве телебачення розповіло, як у Мирнограді Покровського району Донецької області проводиться примусова евакуація дітей, а містяни масово шукають вантажівки, щоб вивезти своє майно.

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