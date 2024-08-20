У Мирнограді батьки ховають дітей від евакуації, їх розшукуватиме поліція – влада

Поліціянти у Мирнограді планують обходити будинки, особливо в районах міста, які регулярно піддаються обстрілам, та шукати батьків з дітьми

Фото: Facebook типовий Мирноград

У Мирнограді Донецької області, до якого наближаються російські окупаційні війська, поліція шукатиме батьків, що переховують дітей від евакуації. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив виконувач обов’язків начальника міської військової адміністрації Юрій Третяк.

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"Є в нас випадки, коли батьки ховають дітей. Сьогодні в нас нарада з поліцією відбудеться – як ми будемо працювати з такими людьми, як ми будемо розшукувати таких батьків, які ховають дітей і кажуть неправдиву інформацію, що діти давно виїхали", – заявив він.

Третяк повідомив, що правоохоронці планують обходити будинки, особливо в районах міста, які регулярно піддаються обстрілам.

Він також зазначив, що в Мирнограді наразі залишається близько 16 000 мешканців, але сподівається, що до кінця тижня їх кількість зменшиться до 10 000. Водночас посадовець визнав, що не впевнений у цьому, оскільки "ми не можемо силоміць вивозити людей".

"Тому я звертаюсь до мешканців Мирнограда і Мирноградської громади: не чекайте. Краще не буде. Буде тільки гірше", – підсумував Третяк.

Карта: DeepState

Карта: DeepState

15 серпня голова Покровської адміністрації повідомив, що загарбники перебувають трохи більш ніж за 10 кілометрів від міста. Росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі та житловій забудові – ситуація тільки погіршуватиметься, тому місцевих жителів закликають евакуюватися та опублікували відповідні номери.

18 серпня міністерка реінтеграції повідомила, що на Покровському напрямку у Донецькій області ситуація залишається важкою, жителів населених пунктів поблизу лінії фронту закликають евакуюватися – насамперед це стосується мешканців Покровська, Мирнограда, Селидового.

19 серпня посадовець заявив, що з Покровська щодня евакуюються 500-600 осіб. З огляду на темп просування російської армії, у жителів міста є тиждень-два на евакуацію.

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