В Сумской области нужно вывезти 45 000 человек, это не срочная эвакуация – Клименко

В основном переселенцы едут к своим родственникам и знакомым, а тех, у кого нет такой возможности, эвакуируют в Полтавскую и Киевскую области

Иллюстративное фото: Сумская обладминистрация

В дальнейшем из Сумской области необходимо эвакуировать 45 000 человек, это не срочная эвакуация, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Слова чиновника передает Укринформ.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

По его словам, Совет обороны области принял решение эвакуировать 45 000 человек в дальнейшем – то есть это не срочная эвакуация.

"Сейчас около 21 тысяч человек мы эвакуировали, из них 5 тысяч – детей, именно из Сум. И в Сумах для того, чтобы эта эвакуация была планомерной, системной, мы отобрали лучших добровольцев из числа работников Нацполиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", – сказал чиновник.

Клименко отметил, что сотрудники будут "уговаривать людей", которые не хотят уезжать, однако необходимо вывезти всех детей.

Министр сообщил, что в основном переселенцы едут к своим родственникам и знакомым, а тех, у кого нет такой возможности, эвакуируют в Полтавскую и Киевскую области.

"С одной стороны, мы отодвинули врага от границы, но враг еще пытается огрызаться. И хотя, например, сейчас нет обстрелов из артиллерии, мы сейчас имеем обстрелы именно авиационные, в частности – КАБами… Мы хотим, чтобы это было цивилизованно и чтобы люди сами принимали решения. Тем более что впереди отопительный сезон и будет очень трудно обеспечить безопасность и всем необходимым людей, которые на этих территориях находятся", – подытожил он.

Ранее Клименко заявил, что из неоспоримых районов области через две недели удалось эвакуировать более 5000 человек.

Читайте также: Жилье для переселенцев – власти предлагают разрешить использовать бесхозное имущество

13 августа Генштаб ВСУ сообщил, что командование ввело ограничение на перемещение всех категорий граждан в 20-километровой приграничной зоне Сумской области – допуск осуществляется только для тех, у кого есть местная регистрация.

17 августа из-за российского удара по Сумам загорелось 10 автомобилей, были пострадали.

18 августа россияне ударили управляемой авиабомбой по жилому кварталу города Белополье Сумской области – погиб гражданский мужчина, его несовершеннолетняя дочь ранена.

Читайте также: "Решение необходимо и неизбежно". В Покровской общине объявили принудительную эвакуацию семей с детьми