Загорелось сразу 10 машин, двое раненых – фото последствий утреннего удара по Сумам

По состоянию на 09:26 известно о двух пострадавших в результате атаки вражеской авиации

Последствия российской атаки на Сумы (Фото: ГСЧС)

В результате утреннего удара российской оккупационной армии по Сумам загорелось 10 автомобилей, известно о двух пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службах Министерства внутренних дел и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"В результате обстрела загорелось сразу 10 гражданских автомобилей, находившихся на стоянке рядом с многоэтажными жилыми домами", – заявили в ГСЧС.

Спасатели быстро отреагировали, не позволив огню перекинуться на другие автомобили. Взрывная волна выбила окна жилых домов и повредила их фасады.

По данным МВД, по состоянию на 09:26 известно о двух пострадавших в результате атаки вражеской авиации.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Утром 17 августа 2024 года российские оккупационные войска атаковали Сумы, попадание в районе проспекта Свободы.

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