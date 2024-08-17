Россия нанесла удар по Сумам: горят автомобили, выбиты окна, пострадавших ищут – фото

Пока известно об одном пострадавшем человеке, ему оказана помощь. Поиск других потерпевших продолжается

Сумы (Фото: visit.sumy)

Утром 17 августа российские оккупационные войска атаковали Сумы, есть попадание в районе проспекта Свободы. Об этом сообщил глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.

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"Есть попадание в районе проспекта Свободы. Много поврежденных окон, много горит автомобилей. Работают все соответствующие службы", – написал он.

По словам Дрозденко, сейчас известно об одном пострадавшем человеке, ему оказана помощь. Поиск других потерпевших продолжается.

Попадание в Сумы (Фото: Дмитрий Дрозденко)

Вечером 14 августа 2024 года российские войска нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы, в результате чего ранения получили два человека.

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