На Сумщине Генштаб объявил ограничения на перемещение в 20-километровой зоне – детали

Это связано с увеличением интенсивности боевых действий, активизацией российских ДРГ и сил спецопераций

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Украинское военное командование ввело ограничение на перемещение всех категорий граждан в 20-километровой приграничной зоне Сумской области – допуск осуществляется только для тех, у кого есть местная регистрация. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Такое решение связано с увеличением интенсивности боевых действий, активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп и сил специальных операций россиян и с целью сохранения жизни гражданского населения и военных, говорится в сообщении.

Соответственно военное командование вело ограничение на перемещение всех категорий граждан в приграничной 20-километровой зоне на Сумщине.

Теперь допуск людей на эту территорию осуществляется по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне, отмечает Генштаб.

"Просьба с пониманием отнестись к введению столь временных ограничительных мер", - пишут военные.

Подробную информацию о перемещении гражданских лиц и техники в этих районах можно узнать в диспетчерском пункте Сумского зонального отдела Военной службы правопорядка ВСУ по номеру +380960322339.

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В течение 6 августа воздушные силы ВСУ несколько раз сообщали о запуске управляемых авиационных бомб в направлении Сум, а также об угрозе использования баллистического вооружения.

В Сумской ОВА сообщали о том, что Россия совершила ракетную атаку по инфраструктуре района. Позже стало известно, что Силы обороны уничтожили над регионом вражескую баллистическую ракету, два дрона и один вертолет.

В Сумской области в среду, 7 августа, воздушная тревога продолжалась более суток.

В течение 8 августа Россия 46 раз избивала по населенным пунктам Сумской области: в результате погибли два человека, еще шестеро получили ранения, поврежден ряд гражданской инфраструктуры.

Утром 13 августа Россия нанесла ракетно-авиационный удар по Сумской области: в результате получил ранения один человек.

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