Нужно вывезти 20 000 человек: какая ситуация в Сумской области
Эвакуация в Сумской области продолжается: по предварительному подсчету, есть потребность в эвакуации около 20 000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
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По данным МВД, группы полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям транспортируют и сопровождают людей, в том числе семьи с детьми и пожилых.
Полицейские осуществляют сопровождение эвакуационных колонн, обеспечивают правопорядок в местах предварительного сбора и помогают гражданам.
7 августа начальник Сумской ОВА Владимир Артюх подписал распоряжение о внедрении обязательной эвакуации людей из 23 населенных пунктов пяти общин Сумского района.
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- В течение 6 августа Воздушные силы ВСУ несколько раз сообщали о запуске управляемых авиационных бомб в направлении Сум, а также об угрозе использования баллистического вооружения.
- В Сумской ОВА сообщали о том, что Россия совершила ракетную атаку по инфраструктуре района. Позже стало известно, что Силы обороны уничтожили над регионом вражескую баллистическую ракету, два дрона и один вертолет.
- В Сумской области в среду, 7 августа, отменили продолжающуюся более суток воздушную тревогу.
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