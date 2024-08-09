Потрібно вивезти 20 000 людей: яка ситуація у Сумській області

Сумська область (Фото: Національна поліція)

Евакуація у Сумській області триває: за попереднім підрахунком, є потреба в евакуації близько 20 000 людей. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За даними МВС, групи поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій транспортують та супроводжують людей, зокрема сім’ї з дітьми та літніх людей.

Поліціянти здійснюють супровід евакуаційних колон, забезпечують правопорядок у місцях попереднього збору та допомагають громадянам.

Сумська область (Фото: Національна поліція)

7 серпня начальник Сумської ОВА Володимир Артюх підписав розпорядження щодо впровадження обов’язкової евакуації людей з 23 населених пунктів п’яти громад Сумського району.

Читайте також: Сумська ОВА: За час дії коридору Колотилівка-Покровка ним скористались 35 000 українців

Впродовж 6 серпня Повітряні сили ЗСУ декілька разів повідомляли про запуск керованих авіаційних бомб у напрямку Сум, а також про загрозу використання балістичного озброєння.

У Сумській ОВА повідомляли про те, що Росія здійснила ракетну атаку по інфраструктурі району. Пізніше стало відомо, що Сили оборони знищили над регіоном ворожу балістичну ракету, два дрони та один гелікоптер.

У Сумській області у середу, 7 серпня, скасували повітряну тривогу, яка тривала понад добу.

Читайте також: Загиблі, пошкоджені будинки та навчальні заклади: які наслідки ударів РФ по Сумські області – фото