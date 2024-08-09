Потрібно вивезти 20 000 людей: яка ситуація у Сумській області
Сумська область (Фото: Національна поліція)

Евакуація у Сумській області триває: за попереднім підрахунком, є потреба в евакуації близько 20 000 людей. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

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За даними МВС, групи поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій транспортують та супроводжують людей, зокрема сім’ї з дітьми та літніх людей.

Поліціянти здійснюють супровід евакуаційних колон, забезпечують правопорядок у місцях попереднього збору та допомагають громадянам.

Сумська область (Фото: Національна поліція)
Сумська область (Фото: Національна поліція)

7 серпня начальник Сумської ОВА Володимир Артюх підписав розпорядження щодо впровадження обов’язкової евакуації людей з 23 населених пунктів п’яти громад Сумського району. 

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