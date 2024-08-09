Загиблі, пошкоджені будинки та навчальні заклади: які наслідки ударів РФ по Сумські області – фото

Фото: Поліція Сумської області

Впродовж 8 серпня Росія 46 разів била по населених пунктах Сумської області: внаслідок цього загинули двоє людей, ще шестеро зазнали поранень, пошкоджена низка цивільної інфраструктури. Про це повідомили Поліція Сумської області, а також Оперативне командування "Північ".

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За даними поліції, упродовж минулої доби ворог 46 разів відкривав вогонь по 33 населених пунктах області – загалом зафіксовано 130 ударів.

Фото: Поліція Сумської області

Внаслідок обстрілів загинули шестирічний хлопчик та його 23-річний брат, поранень зазнали шестеро мирних мешканців, зазначили правоохоронці.

Також внаслідок обстрілів пошкоджені три школи, 17 житлових будинків, пошта, три приватні автівки, господарські та адміністративні приміщення агрофірми.

Фото: Поліція Сумської області

Фото: Поліція Сумської області

За даними поліції, Росія б'є по регіону переважно керованими авіабомбами, артилерією, мінометами, гранатометами, а також FPV-дронами.

Впродовж 6 серпня Повітряні сили ЗСУ декілька разів повідомляли про запуск керованих авіаційних бомб у напрямку Сум, а також про загрозу використання балістичного озброєння.

У Сумській ОВА повідомляли про те, що Росія здійснила ракетну атаку по інфраструктурі району. Пізніше стало відомо, що Сили оборони знищили над регіоном ворожу балістичну ракету, два дрони та один гелікоптер.

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