Погибшие, поврежденные дома и учебные заведения: последствия ударов РФ по Сумской области

За прошедшие сутки всего зафиксировано 130 ударов по территории Сумской области

Фото: Полиция Сумской области

В течение 8 августа Россия 46 раз била по населенным пунктам Сумской области: в результате этого погибли два человека, еще шестеро получили ранения, поврежден ряд гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили Полиция Сумской области, а также Оперативное командование "Север".

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По данным полиции, за прошедшие сутки враг 46 раз открывал огонь по 33 населенным пунктам области – всего зафиксировано 130 ударов.

Фото: Полиция Сумской области

В результате обстрелов погибли шестилетний мальчик и его 23-летний брат, ранения получили шесть мирных жителей, отметили правоохранители.

Также в результате обстрелов повреждены три школы, 17 жилых домов, почта, три частных автомобиля, хозяйственные и административные помещения агрофирмы.

Фото: Полиция Сумской области

Фото: Полиция Сумской области

По данным полиции, Россия бьет по региону преимущественно управляемыми авиабомбами, артиллерией, минометами, гранатометами, а также FPV-дронами.

В течение 6 августа Воздушные силы ВСУ несколько раз сообщали о запуске управляемых авиационных бомб в направлении Сум, а также об угрозе использования баллистического вооружения.

В Сумской ОВА сообщали о том, что Россия совершила ракетную атаку по инфраструктуре района. Позже стало известно, что Силы обороны уничтожили над регионом вражескую баллистическую ракету, два дрона и один вертолет.

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