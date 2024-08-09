Погибшие, поврежденные дома и учебные заведения: последствия ударов РФ по Сумской области
Фото: Полиция Сумской области

В течение 8 августа Россия 46 раз била по населенным пунктам Сумской области: в результате этого погибли два человека, еще шестеро получили ранения, поврежден ряд гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили Полиция Сумской области, а также Оперативное командование "Север".

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По данным полиции, за прошедшие сутки враг 46 раз открывал огонь по 33 населенным пунктам области – всего зафиксировано 130 ударов.

Фото: Поліція Сумської області
Фото: Полиция Сумской области

В результате обстрелов погибли шестилетний мальчик и его 23-летний брат, ранения получили шесть мирных жителей, отметили правоохранители.

Также в результате обстрелов повреждены три школы, 17 жилых домов, почта, три частных автомобиля, хозяйственные и административные помещения агрофирмы.

Фото: Поліція Сумської області
Фото: Полиция Сумской области
Фото: Поліція Сумської області
Фото: Полиция Сумской области

По данным полиции, Россия бьет по региону преимущественно управляемыми авиабомбами, артиллерией, минометами, гранатометами, а также FPV-дронами.

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