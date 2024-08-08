В Сумской области россияне убили КАБом двух братьев, младшему из которых шесть лет

Россияне нанесли авиаудар по школе в селе Могрица

Спасатели (Иллюстративное фото: ГСЧС Украины)

Днем в четверг, 8 августа, россияне нанесли авиационный удар по Юнаковской общине Сумской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Сумская областная военная администрация.

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По информации ОГП, около 11:00 россияне нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре Юнаковской общины Сумского района. В результате атаки оккупантов погибли шестилетний и 23-летний родные братья.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх уточнил, что оккупанты ударили КАБом по школе в селе Могрица. Братья в момент авиаудара находились во дворе учебного заведения.

В течение 6 августа Воздушные силы ВСУ несколько раз сообщали о запуске управляемых авиационных бомб в направлении Сум, а также об угрозе использования баллистического вооружения.

В Сумской ОВА сообщали о том, что Россия совершила ракетную атаку по инфраструктуре района. Позже стало известно, что Силы обороны уничтожили над регионом вражескую баллистическую ракету, два дрона и один вертолет.

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