В Сумской области россияне убили КАБом двух братьев, младшему из которых шесть лет
Днем в четверг, 8 августа, россияне нанесли авиационный удар по Юнаковской общине Сумской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Сумская областная военная администрация.
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По информации ОГП, около 11:00 россияне нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре Юнаковской общины Сумского района. В результате атаки оккупантов погибли шестилетний и 23-летний родные братья.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Глава Сумской ОВА Владимир Артюх уточнил, что оккупанты ударили КАБом по школе в селе Могрица. Братья в момент авиаудара находились во дворе учебного заведения.
- В течение 6 августа Воздушные силы ВСУ несколько раз сообщали о запуске управляемых авиационных бомб в направлении Сум, а также об угрозе использования баллистического вооружения.
- В Сумской ОВА сообщали о том, что Россия совершила ракетную атаку по инфраструктуре района. Позже стало известно, что Силы обороны уничтожили над регионом вражескую баллистическую ракету, два дрона и один вертолет.
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