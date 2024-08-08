У Сумській області росіяни вбили КАБом двох братів, меншому з яких шість років
Рятувальники (Ілюстративне фото: ДСНС України)

Удень у четвер, 8 серпня, росіяни завдали авіаційного удару по Юнаківській громаді Сумської області, унаслідок чого загинули двоє людей. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Сумська обласна військова адміністрація.

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За інформацією ОГП, близько 11:00 росіяни завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Юнаківської громади Сумського району. Внаслідок атаки окупантів загинули шестирічний та 23-річний рідні брати.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх уточнив, що окупанти вдарили КАБом по школі в селі Могриця. Брати в момент авіаудару перебували на подвір’ї навчального закладу.

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