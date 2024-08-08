У Сумській області росіяни вбили КАБом двох братів, меншому з яких шість років

Росіяни завдали авіаудару по школі в селі Могриця

Рятувальники (Ілюстративне фото: ДСНС України)

Удень у четвер, 8 серпня, росіяни завдали авіаційного удару по Юнаківській громаді Сумської області, унаслідок чого загинули двоє людей. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Сумська обласна військова адміністрація.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За інформацією ОГП, близько 11:00 росіяни завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Юнаківської громади Сумського району. Внаслідок атаки окупантів загинули шестирічний та 23-річний рідні брати.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх уточнив, що окупанти вдарили КАБом по школі в селі Могриця. Брати в момент авіаудару перебували на подвір’ї навчального закладу.

Впродовж 6 серпня Повітряні сили ЗСУ декілька разів повідомляли про запуск керованих авіаційних бомб у напрямку Сум, а також про загрозу використання балістичного озброєння.

У Сумській ОВА повідомляли про те, що Росія здійснила ракетну атаку по інфраструктурі району. Пізніше стало відомо, що Сили оборони знищили над регіоном ворожу балістичну ракету, два дрони та один гелікоптер.

Читайте також: З 23 населених пунктів Сумської області евакуюють людей