Россия утром 13 августа ударила по Сумской области: один человек ранен
Утром 13 августа Россия нанесла ракетно-авиационный удар по Сумской области: в результате получил ранения один человек. Об этом сообщили в Сумской ОВА.
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Местные власти отметили, что Россия ударила по объектам инфраструктуры Сум, в результате чего повреждена линия электросети, газопровод, здание больницы, несколько автомобилей. В Сумской области ранения получил один человек.
В частности, известно, что без электро- и газоснабжения осталась часть населения города.
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- В течение 6 августа воздушные силы ВСУ несколько раз сообщали о запуске управляемых авиационных бомб в направлении Сум, а также об угрозе использования баллистического вооружения.
- В Сумской ОВА сообщали о том, что Россия совершила ракетную атаку по инфраструктуре района. Позже стало известно, что Силы обороны уничтожили над регионом вражескую баллистическую ракету, два дрона и один вертолет.
- В Сумской области в среду, 7 августа, воздушная тревога длилась более суток.
- В течение 8 августа Россия 46 раз била по населенным пунктам Сумской области: в результате погибли два человека, еще шестеро получили ранения, поврежден ряд гражданской инфраструктуры.
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