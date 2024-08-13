Россия утром 13 августа ударила по Сумской области: один человек ранен

Без электро и газоснабжения осталась часть населения Сум

Сумская область. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Утром 13 августа Россия нанесла ракетно-авиационный удар по Сумской области: в результате получил ранения один человек. Об этом сообщили в Сумской ОВА.

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Местные власти отметили, что Россия ударила по объектам инфраструктуры Сум, в результате чего повреждена линия электросети, газопровод, здание больницы, несколько автомобилей. В Сумской области ранения получил один человек.

В частности, известно, что без электро- и газоснабжения осталась часть населения города.

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В течение 6 августа воздушные силы ВСУ несколько раз сообщали о запуске управляемых авиационных бомб в направлении Сум, а также об угрозе использования баллистического вооружения.

В Сумской ОВА сообщали о том, что Россия совершила ракетную атаку по инфраструктуре района. Позже стало известно, что Силы обороны уничтожили над регионом вражескую баллистическую ракету, два дрона и один вертолет.

В Сумской области в среду, 7 августа, воздушная тревога длилась более суток.

В течение 8 августа Россия 46 раз била по населенным пунктам Сумской области: в результате погибли два человека, еще шестеро получили ранения, поврежден ряд гражданской инфраструктуры.

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