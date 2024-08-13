Росія зранку 13 серпня вдарила по Сумській області: одна людина поранена

Без електро та газопостачання залишилася частина населення Сум

Сумська область. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Зранку 13 серпня Росія завдала ракетно-авіаційного удару по Сумській області: внаслідок цього зазнала поранень одна людина. Про це повідомили у Сумській ОВА.

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Місцева влада зазначила, що Росія вдарила по об'єктах інфраструктури Сум, внаслідок чого пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні, кілька автомобілів. У Сумській області поранень зазнала одна людина.

Зокрема відомо, що без електро- та газопостачання залишилася частина населення міста.

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Впродовж 6 серпня Повітряні сили ЗСУ декілька разів повідомляли про запуск керованих авіаційних бомб у напрямку Сум, а також про загрозу використання балістичного озброєння.

У Сумській ОВА повідомляли про те, що Росія здійснила ракетну атаку по інфраструктурі району. Пізніше стало відомо, що Сили оборони знищили над регіоном ворожу балістичну ракету, два дрони та один гелікоптер.

У Сумській області у середу, 7 серпня, повітряна тривога тривала понад добу.

Впродовж 8 серпня Росія 46 разів била по населених пунктах Сумської області: внаслідок цього загинули двоє людей, ще шестеро зазнали поранень, пошкоджена низка цивільної інфраструктури.

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