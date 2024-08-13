На Сумщині Генштаб оголосив обмеження на переміщення у 20-кілометровій зоні – деталі

Це пов'язано зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією російських ДРГ та сил спецоперацій

Ілюстративне фото: Depositphotos

Українське військове командування ввело обмеження на переміщення усіх категорій громадян у 20-кілометровій прикордонній зоні Сумської області – допуск здійснюється лише для тих, хто має місцеву реєстрацію. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Таке рішення пов'язано зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп і сил спеціальних операцій росіян та з метою збереження життя цивільного населення та українських військових, йдеться у повідомленні.

Відповідно, військове командування запровадило обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні на Сумщині.

Тепер допуск людей на цю територію здійснюють за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні, зазначає Генштаб.

"Прохання з розумінням поставитися до запровадження таких тимчасових обмежувальних заходів", – пишуть військові.

Детальну інформацію щодо переміщення цивільних осіб та техніки у цих районах можна дізнатися у диспетчерському пункті Сумського зонального відділу Військової служби правопорядку ЗСУ за номером +380960322339.

ДОПОВНЕНО. Наразі за цим номером не додзвонитися — зайнято.

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Упродовж 6 серпня Повітряні сили ЗСУ декілька разів повідомляли про запуск керованих авіаційних бомб у напрямку Сум, а також про загрозу використання балістичного озброєння.

У Сумській ОВА повідомляли про те, що Росія здійснила ракетну атаку по інфраструктурі району. Пізніше стало відомо, що Сили оборони знищили над регіоном ворожу балістичну ракету, два дрони та один гелікоптер.

У Сумській області у середу, 7 серпня, повітряна тривога тривала понад добу.

Впродовж 8 серпня Росія 46 разів била по населених пунктах Сумської області: внаслідок цього загинули двоє людей, ще шестеро зазнали поранень, пошкоджена низка цивільної інфраструктури.

Зранку 13 серпня Росія завдала ракетно-авіаційного удару по Сумській області: внаслідок цього зазнала поранень одна людина.

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