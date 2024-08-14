Россия ударила баллистикой по Одессе: ранены мужчина и женщина

Россияне ударили баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре города, ранены два человека

Одесса (Фото: ЕРА/Leszek Szymanski)

Вечером 14 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы, в результате чего ранения получили два человека. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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"Целью агрессора стали припортовая гражданская инфраструктура. Один человек, водитель зерновоза, получил ранения", – написал он.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, его состояние – среднее.

Впоследствии Кипер уточнил, что ранение также получила 39-летняя сотрудница порта.

В ночь на 10 июля 2024 года российские войска атаковали ракетами портовую инфраструктуру Одесской области, погибли два человека.

Повреждение от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. Из-за повреждения судна произошла утечка жидкости.

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