Россия ударила баллистикой по Одессе: ранены мужчина и женщина
Вечером 14 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы, в результате чего ранения получили два человека. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
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"Целью агрессора стали припортовая гражданская инфраструктура. Один человек, водитель зерновоза, получил ранения", – написал он.
Пострадавшего госпитализировали в больницу, его состояние – среднее.
Впоследствии Кипер уточнил, что ранение также получила 39-летняя сотрудница порта.
- В ночь на 10 июля 2024 года российские войска атаковали ракетами портовую инфраструктуру Одесской области, погибли два человека.
- Повреждение от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. Из-за повреждения судна произошла утечка жидкости.
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