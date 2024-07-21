20 июля вечером на территории Одесского морского торгового порта обрушилось складское здание – под завалами находились два человека. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Чрезвычайники деблокировали одного мужчину, оказали ему медицинскую помощь и передали медикам. Другого достали из-под завалов мертвым.

Фото: ГСЧС Одесской области

Фото: ГСЧС Одесской области

В ГСЧС отметили, что вероятной причиной разрушения стало нарушение техники безопасности при строительных работах. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: ГСЧС Одесской области