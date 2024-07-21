В порту Одессы обвалилось здание: под завалами оказались люди – видео
20 июля вечером на территории Одесского морского торгового порта обрушилось складское здание – под завалами находились два человека. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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Чрезвычайники деблокировали одного мужчину, оказали ему медицинскую помощь и передали медикам. Другого достали из-под завалов мертвым.
В ГСЧС отметили, что вероятной причиной разрушения стало нарушение техники безопасности при строительных работах. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
- В ночь на 10 июля российские оккупационные войска атаковали ракетами портовую инфраструктуру Одесской области, погибли два человека.
- Повреждение от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. Из-за повреждения судна произошла утечка жидкости.