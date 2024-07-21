У порту Одеси обвалилася будівля: під завалами опинилися люди – відео
20 липня ввечері на території Одеського морського торговельного порту обвалилася складська будівля – під завалами було два чоловіки. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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Надзвичайники деблокували одного чоловіка, надали йому домедичну допомогу та передали медикам. Іншого дістали з-під завалів мертвим.
У ДСНС зазначили, що ймовірною причиною руйнування стало порушення техніки безпеки під час будівельних робіт. Обставини події наразі встановлюються.
- У ніч проти 10 липня російські окупаційні війська атакували ракетами портову інфраструктуру Одеської області, загинули двоє людей.
- Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна стався витік рідини.