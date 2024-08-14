Росія вдарила балістикою по Одесі: поранені чоловік та жінка

Росіяни вдарили балістичною ракетою по припортовій інфраструктурі міста, поранено двох людей

Одеса (Фото: ЕРА/Leszek Szymanski)

Ввечері 14 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по припортовій інфраструктурі Одеси, внаслідок чого поранення дістали дві людини. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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"Ціллю агресора стали припортова цивільна інфраструктура. Одна людина, водій зерновоза, отримав поранення", – написав він.

Постраждалого госпіталізували до лікарні, його стан – середній.

Згодом Кіпер уточнив, що поранення також дістала 39-річна працівниця порту.

У ніч проти 10 липня 2024 року російські війська атакували ракетами портову інфраструктуру Одеської області, загинули двоє людей.

Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна стався витік рідини.

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