Росія завдала удару по Сумах: горять автівки, вибиті вікна, постраждалих шукають – фото
Зранку 17 серпня російські окупаційні війська атакували Суми, є влучання у районі проспекту Свободи. Про це повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.
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"Є влучання в районі проспекту Свободи. Багато пошкоджених вікон, чимало горить автівок. Працюють усі відповідні служби", – написав він.
За словами Дрозденка, наразі відомо про одну постраждалу людину, їй надано допомогу. Пошук інших потерпілих триває.
- Ввечері 14 серпня 2024 року російські війська завдали ракетного удару по припортовій інфраструктурі Одеси, внаслідок чого поранення дістали дві людини.
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