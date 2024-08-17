Росія завдала удару по Сумах: горять автівки, вибиті вікна, постраждалих шукають – фото

Наразі відомо про одну постраждалу людину, їй надано допомогу. Пошук інших потерпілих триває

Суми (Фото: visit.sumy)

Зранку 17 серпня російські окупаційні війська атакували Суми, є влучання у районі проспекту Свободи. Про це повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

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"Є влучання в районі проспекту Свободи. Багато пошкоджених вікон, чимало горить автівок. Працюють усі відповідні служби", – написав він.

За словами Дрозденка, наразі відомо про одну постраждалу людину, їй надано допомогу. Пошук інших потерпілих триває.

Влучання у Сумах (Фото: Дмитро Дрозденко)

Ввечері 14 серпня 2024 року російські війська завдали ракетного удару по припортовій інфраструктурі Одеси, внаслідок чого поранення дістали дві людини.

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