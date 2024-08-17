Загорілось одразу 10 машин, двоє поранених – фото наслідків ранкового удару по Сумах

Станом на 09:26 відомо про двох постраждалих внаслідок атаки ворожої авіації

Наслідки російської атаки на Суми (Фото: ДСНС)

Внаслідок ранкового удару російської окупаційної армії по Сумах загорілось 10 автівок, відомо про двох постраждалих. Про це повідомили у пресслужбах Міністерства внутрішніх справ і Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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"В результаті обстрілу загорілось одразу 10 цивільних автомобілів, що знаходились на стоянці поряд з багатоповерховими житловими будинками", – заявили у ДСНС.

Рятувальники швидко відреагували, не дозволивши вогню перекинутися на інші автівки. Вибухова хвиля вибила вікна житлових будинків, а також пошкодила їхні фасади.

За даними МВС, станом на 09:26 відомо про двох постраждалих внаслідок атаки ворожої авіації.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Зранку 17 серпня 2024 року російські окупаційні війська атакували Суми, є влучання у районі проспекту Свободи.

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