Россияне ударили КАБом по Белополью – погиб мужчина, у его дочери серьезные ранения

Также травмированы 55-летняя женщина и 63-летний мужчина

Фото: Сумская областная прокуратура

Россияне ударили управляемой авиабомбой по жилому кварталу города Белополье Сумской области – погиб гражданский мужчина, его несовершеннолетняя дочь ранена. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

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Правоохранители проводят расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

По данным ведомства, 18 августа около 16:00 россияне сбросили КАБ на гражданскую инфраструктуру Белополья, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны.

Авиабомба попала в дом местных жителей – 33-летний хозяин дома погиб, его 11-летняя дочь получила серьезные ранения, также травмированы 55-летняя женщина и 63-летний мужчина, пишет облпрокуратура.

В общей сложности повреждено не менее пяти частных домов, правоохранители документируют последствия обстрелов, заключают в сообщении.

Фото: Сумская областная прокуратура

Фото: Сумская областная прокуратура

Фото: Сумская областная прокуратура

Фото: Сумская областная прокуратура

Белополье расположено в 6,7 км от российско-украинской границы:

Карта: Deepstate

14 августа министр внутренних дел сообщил, что из-за постоянных обстрелов первоочередной эвакуации подлежат 183 населенных пункта Сумской области.

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